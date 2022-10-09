跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Dri-FIT

大童 (男童) 訓練短褲

$880

Nike Dri-FIT 短褲不只有 1 個 Swoosh，也不只 2 個、3 個，而是 4 個，讓你在穿著這款排汗短褲盡情蹦跳時，大曬你對此標誌的熱愛。

  • 顯示顏色： 黑/白
  • 款式： DM8532-010

尺寸與版型

  • 模特兒身高 132 公分，穿著 S 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Dri-FIT」。