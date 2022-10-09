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會員專屬

Nike Blazer 低筒 '77 By You

專屬訂製女鞋

$4,600

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這款以經典簡約設計和舒適度著稱的原版籃球鞋，現在交給你來設計。 從花卉印花帆布等各式材質到玩趣夏日配色，讓您自由挑選，打造吸睛的個人風格。 接著再配上鞋帶、添加個人化文字等，運用各種細節選項設計出唯你專屬的造型。

  • 顯示顏色： 多種顏色/多種顏色
  • 款式： DZ2653-900