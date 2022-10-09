跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Brazil Travel

男款短袖足球上衣

$1,550

這款上衣比照球員的場外穿著，結合柔軟材質與寬鬆剪裁，舒適又好穿。 胸前的梭織隊徽，讓你高調表態力挺隊伍。

  • 顯示顏色： Lapis/Coastal Blue/Green Spark
  • 款式： DN1058-431

尺寸與版型

  • 模特兒身高 188 公分，穿著 M 號
  • 寬鬆剪裁，活動不受限

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Brazil Travel」。