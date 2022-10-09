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Brazil 2022/23 Stadium 守門員

男款 Nike Dri-FIT 短袖足球球衣

$2,650

這款球衣如同其他 Nike Stadium 系列球衣，巧妙結合復刻設計細節與排汗材質，打造摯愛球隊的出戰風格。

  • 顯示顏色： 黑/Burgundy Ash/Dynamic Yellow
  • 款式： DN0679-010

尺寸與版型

  • 模特兒身高 185 公分，穿著 M 號
  • 標準剪裁，風格輕鬆隨興

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