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Nike Brasilia

訓練背包 (24 公升)

$1,250

這款背包小巧，卻不容小看。 主袋配置筆電夾層與充足空間，正面的小型拉鍊空間附有拉鍊網布口袋，可整齊收納所有裝備。

  • 顯示顏色： Light Menta/黑/白
  • 款式： DX5949-369

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