跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Brasil

男款 Nike Dri-FIT 梭織足球短褲

$1,580

無論是來場快速健身或是即興游泳，這款 Brasil 短褲是你的應變神隊友。 排汗技術搭配膝上長度下擺，確保舒適暢動無拘束。

  • 顯示顏色： Paramount Blue/Paramount Blue
  • 款式： DQ8617-433

尺寸與版型

  • 模特兒身高 187 公分，穿著 M 號
  • 標準剪裁，風格輕鬆隨興

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Brasil」。