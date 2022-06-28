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Nike Blazer 低筒 '77 Jumbo

男鞋

$3,100

白/Photon Dust/Light Smoke Grey/University Red
設計專屬於你的 Nike By You 產品

相較於保留卓越設計，我們更在乎精益求精，採用超大 Swoosh、厚實縫線與特大號鞋帶，將籃球經典款變身熱門鞋櫃單品。 經典簡約與大氣搶眼元素交會，難怪自 1977 年以來就一直在街頭掀起熱潮。

  • 顯示顏色： 白/Photon Dust/Light Smoke Grey/University Red
  • 款式： DQ8769-100

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評價 (1)

5 顆星

  • This model never goes out of style

    David491267353 - 2022年6月28日

    They are perfect for any occasion. but runs big.