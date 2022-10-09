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Nike Blazer 中筒 '77 ESS

女鞋

$3,600

1970 年代的風格， 1980 年代的最愛， 1990 年代的經典， 未來精彩可期。 Nike Blazer 中筒鞋展現舒適好穿的雋永設計。 懷舊感十足的鞋面，越穿越好看；搭配搶眼的復古品牌標誌，展現出眾質感。 可見式鞋舌泡棉與獨特的中底處理手法，營造懷舊氣息，彷彿時光倒流。 立刻上腳為造型加分！

  • 顯示顏色： 白/Sail/Summit White/Metallic Silver
  • 款式： DQ7574-100

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