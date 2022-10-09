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Nike Air Zoom Rival Fly 3

男款路跑競速鞋

$3,000

黑/Anthracite/Volt/白
Racer Blue/Old Royal/黑/白
Ghost Green/Mint Foam/Coconut Milk/Cave Purple
Barely Volt/Photon Dust/Hyper Orange/黑
Total Orange/Bright Crimson/白/Dark Obsidian

想要跑得更快更遠，就穿上專為訓練和競速打造的鞋款起腳飛馳。 Nike 最新版本配備了柔軟度更甚以往的泡棉緩震系統，並結合高度耐摩的橡膠材質，提供在崎嶇路面上的耐久性。 透過各項機能升級，讓你集中心神全力衝向終點線。

  • 顯示顏色： Ghost Green/Mint Foam/Coconut Milk/Cave Purple
  • 款式： CT2405-358

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