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Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium

女款路跑鞋

$3,500

跑步一旦成為習慣，每邁出一步，都能讓你更接近個人目標。 無論是訓練或慢跑，就讓 Nike Air Zoom Pegasus 39 的直覺式設計帶你突破新高。 本鞋款的鞋面設計較 Pegasus 38 更輕盈，更適合全年穿著；提供高度支撐感，全程包覆雙足；足底緩震系統結合 Zoom Air 雙氣墊 (比 Peg 38 多一個)，推進你步步向前。 此版本採用亮色表面，路上存在感十足。 蓄勢御風高飛。

  • 顯示顏色： Photon Dust/Total Orange/Light Iron Ore/Mint Foam
  • 款式： DQ4339-001

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