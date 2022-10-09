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Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium

男款路跑鞋

$2,979
$3,500
14% 折扣

跑步一旦成為例行公事，每邁出一步，都能讓你更接近個人目標。 就讓 Nike Air Zoom Pegasus 39 舒適的直覺式設計帶你向上提升。 承襲前代的色彩和圖樣，向 Nike International 和 Nike Athletic 部門的緣起致敬。 高度支撐感，全程包圍雙足；足底 Air 氣墊，讓步伐從腳跟到腳尖的受力轉換更流暢。 歷經千錘百鍊的展翼戰靴再度回歸， 蓄勢御風高飛。

  • 顯示顏色： University Blue/Dark Obsidian/Sail/Amarillo
  • 款式： DO9580-400

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