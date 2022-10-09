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Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2

女款路跑競速鞋

$10,300

穿上 Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 邁開幾步，以前最愛的競速鞋款在你眼裡就再也不一樣了。 這款如火箭神速的競速鞋款有助減少打破紀錄的寶貴時間，同時兼顧跑步全程所需的基礎機能。 厚實輕量的支撐系統，在神聖的跑步體驗中巧搭舒適與速度兩種性能， 在追求突破個人記錄時，可充分利用 Nike 所有競速鞋款卓越的能量回傳效能，將對手遠遠拋諸腦後。

  • 顯示顏色： Total Orange/Bright Crimson/Ghost Green/黑
  • 款式： DN3559-800

尺寸與版型

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