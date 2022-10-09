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Nike Air Trainer 1

男鞋

$4,000

Air Trainer 1 結合經典秋天紋理與場外造型。 本鞋款從健身房暢銷鞋款晉升為鞋櫃必備單品，號稱 Nike 最具傳奇性的鞋款之一，造型百搭，舒適不減。 釉綠色麂皮裝飾片，提升造型質感；乳白色 Swoosh 設計、前足束帶和外底，增添復古魅力與百搭性。 接下來，你想把訓練鞋穿去哪裡？

  • 顯示顏色： Enamel Green/Summit White/Coconut Milk/Sail
  • 款式： DX4462-300

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