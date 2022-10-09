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Nike Air Pegasus 83 PRM

男鞋

$3,100

Sail/Coconut Milk/Alpha Orange/Sail
Grey Fog/Photon Dust/黑/Grey Fog

以懷舊跑鞋元素打造復刻風格，並融入全方位舒適機能，雙腳不可或缺的神隊友就此誕生。 抗天候帆布和壓紋麂皮，注入滿滿秋意；Air 緩震系統搭配足底柔軟泡棉，締造一流騁馳體驗。 繫好鞋帶，清新亮相。

  • 顯示顏色： Grey Fog/Photon Dust/黑/Grey Fog
  • 款式： DV0432-001

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