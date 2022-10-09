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Nike Air More Uptempo '96

男鞋

$5,800

穿上 Air More Uptempo，讓原版籃球風格重現街頭。 皺褶麂皮設計搭配充滿活力的 Action Grape 裝飾，為 90 年代經典款式增添前衛時尚新意，其塗鴉風格的圖樣一直是場外的前衛人氣設計。可見型 Air 緩震系統，提供你所需的舒適感；鞋舌鬆緊束帶，不論有無綁鞋帶都能盡情穿著。

  • 顯示顏色： 黑/黑/Metallic Gold/Action Grape
  • 款式： DV1879-001

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