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Nike Air More Uptempo

嬰幼兒鞋款

$2,600

Nike Air More Uptempo 有一大亮點。 你跟孩子看得出是什麼嗎？ 給你一點提示：A-I-R！ 這雙鞋款曾在 90 年代獨領風騷。 現在它準備憑藉傳奇魅力加上舒適 Air 緩震系統，讓你的寶貝從小就作時尚領頭羊。

  • 顯示顏色： 黑/University Red/白
  • 款式： FB1345-001

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