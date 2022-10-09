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Nike Air Max Flyknit Racer

女鞋

$4,500

將傳統拋之腦後？ 從未想過。 Nike 融合兩大經典，向傳統與創新致敬，始終超越期待。 輕盈透氣的 Flyknit 與細緻的配色，完美結合 Air Max 緩震機能與強悍抓地力。 繫好鞋帶，探索舒適感受。

  • 顯示顏色： Sesame/Ocean Cube/Pink Oxford/黑
  • 款式： FD2285-200

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