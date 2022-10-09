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Nike Air Max Dawn SE

大童鞋款

$2,479
$3,100
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Nike Air Max Dawn SE 以粉筆效果的 Swoosh 標誌和沐浴在陽光裡的彩虹圖樣，頌揚街頭塗鴉的充沛活力。 以街道為靈感的斑點造型中底配有 Max Air 氣墊，締造出色緩震效能；輕量耐久設計，讓你舒適漫遊一整天。

  • 顯示顏色： 白/Aura/Cave Stone/Light Madder Root
  • 款式： DM0960-100

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