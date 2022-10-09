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Nike Air Max 97

女鞋

$5,800

穿上新穎又流暢的 Air Max 97 速度感設計，讓個人風格疾速飆升。 採用以日本子彈列車和水滴為靈感的知名經典設計，加上獨特的色彩組合、醒目裝飾與學院風細節，讓你搶盡風頭，成為目光焦點。 透氣布料，舉步輕盈；Max Air 緩震系統帶來的一流舒適度，讓你暢動不停歇。

  • 顯示顏色： Obsidian/Midnight Navy/Sail/Gorge Green
  • 款式： DR9774-400

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