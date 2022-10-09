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Nike Air Max 97

女鞋

$5,800

Metallic Silver/Midnight Navy/黑/Chlorine Blue
Atlantic Blue Heather/Metallic Silver/黑/Voltage Yellow

穿上 Air Max 97，個人風格疾速飆升。 經典設計靈感源自水滴和日本子彈列車。 全掌式 Nike Air 緩震系統，讓你舒適騁馳，感受不凡。 繫好鞋帶，體驗非凡旅程。

  • 顯示顏色： Atlantic Blue Heather/Metallic Silver/黑/Voltage Yellow
  • 款式： DQ9131-400

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