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Nike Air Max 95 SE

男鞋

$5,800

黑/Game Royal/Sail/白
Light Bone/黑/Ghost Green/Habanero Red

俏皮復古圖樣氛圍，搭配 90 年代田徑美學層次感，打造歡慶 Nike 50 週年的造型。 重現復古巧思不代表我們從前衛設計中退步了——超柔軟 Air 緩震與耐久結構，成為未來 50 年不可或缺的必備單品。

  • 顯示顏色： 黑/Game Royal/Sail/白
  • 款式： DQ0268-001

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