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Nike Air Max 95 Essential

男鞋

$4,900

Air Max 95 設計靈感源自人體結構和 90 年代田徑美學，結合超乎想像的舒適著感與疾速風格。 波紋側縫片為各種穿搭增添流動感；鞋跟和前足採用可見式 Nike Air 氣墊，帶來優異舒適感受。

  • 顯示顏色： 白/Green Apple/Tour Yellow/黑
  • 款式： DQ3429-100

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評價 (1)

5 顆星

  • Summer time

    4744800152 - 2022年7月04日

    Clean look great summer colorway. Definitely a cop!