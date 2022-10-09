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Nike Air Max 95

男鞋

$5,400

經典回歸。 Nike Air Max 95 向人體結構和 1990 年代田徑美學汲取靈感，結合超乎想像的舒適度與高回頭率風格。 經典的浮凸側縫片，混搭多種高級材質；鞋跟與前足的可見式 Air 氣墊，實現步步緩震。

  • 顯示顏色： Grey Fog/Coconut Milk/Reflect Silver/Pink Foam
  • 款式： DX2670-001

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