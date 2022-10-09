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Nike Air Max 90 SE

女鞋

$4,000

繫好鞋帶，體驗傳奇。 這款冠軍跑鞋誕生於 90 年代藝術、音樂與文化交會之際，成為定義該年代的指標之一。 經聯名革新，推出過多款流行的獨到配色，搭配亮眼的視覺設計、鬆餅格紋外底與可見式 Air 緩震系統，人氣始終居高不下。

  • 顯示顏色： Summit White/Sail/Phantom/Neptune Green
  • 款式： DO9850-100

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