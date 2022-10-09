跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Air Max 90 LTR SE

大童鞋款

$3,500

Nike Air Max 90 LTR 承襲原版 AM90 的經典造型，再額外貼心打造更好的著感！ 好在哪裡呢？ 首先是緩震系統更柔軟有彈性。 其次是專為兒童調整設計的 Air 氣墊和鞋頭形狀，讓腳趾有更多活動空間。 專為靈活駕馭各種場合而設計，讓新世代也試試 90 年代的人氣運動鞋款。

  • 顯示顏色： Summit White/Pink Foam/Honeydew/Coconut Milk
  • 款式： DQ0276-100

尺寸與版型

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Air Max 90 LTR SE」。