跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Air Max 90 G NRG

高爾夫鞋

$4,500

原版 Nike Air Max 90 以俐落線條和雋永風格著稱。 此版本忠於經典設計，並改良抓地力設計，提升球場上的抓地機能。 獨特的設計靈感源自蘇格蘭別具歷史意義的球場，這座球場自然地融合了傳統與海濱高爾夫球場變幻莫測的特性。

  • 顯示顏色： Sail/Coconut Milk/Hemp/黑
  • 款式： DQ0279-100

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Air Max 90 G NRG」。