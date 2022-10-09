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Nike Air Max 1 '87

女鞋

$4,900

有請系列領軍者。 以法式建築為靈感，在運動元素的加持下，深受時尚愛好者的推崇，也是本系列第一雙向世界展露 Air 的鞋款。 造型宛如風馳電掣，搭配經久不敗的緩震系統與經典波狀擋泥罩，難怪自 1987 年以來，地位始終屹立不搖。

  • 顯示顏色： Obsidian/Midnight Navy/Gorge Green/白
  • 款式： DV3887-400

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