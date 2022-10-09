跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Air Kukini SE

男鞋

$3,399
$4,000
15% 折扣

Summit White/Mystic Navy/白/Aviator Grey
Coast/Signal Blue/白/黑

Nike Air Kukini 讓相異元素精彩合流。 本鞋款兼具隨興格調與科技風格，採用彈性類合成橡膠材質，舒適包覆雙足；搭配框架式支撐系統，增添 1990 年代滑雪套裝的運動感。 可見式 Air 緩震設計為鞋底增添神來一筆，大膽挑戰衝突之美。

  • 顯示顏色： Summit White/Mystic Navy/白/Aviator Grey
  • 款式： DV1894-100

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Air Kukini SE」。