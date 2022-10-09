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Nike Air Kukini

男鞋

$3,399
$4,000
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輕鬆好穿脫。 縱橫山野，悠遊街頭。 Nike Air Kukini 結合率性格調與科技風。 舒適彈性的類合成橡膠材質與熱昇華圖樣，靈感皆來自戶外及鐵人三項運動員的速度表現。 網狀支撐系統，讓造型更具疾速感。 Air 緩震設計的底部飾以櫻桃圖樣，大膽挑戰舒適性的衝突美感。

  • 顯示顏色： 黑/多種顏色/白/Kumquat
  • 款式： DJ6418-001

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