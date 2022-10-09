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Air Jordan 7 Retro SE

男鞋

$7,200

最新一代的 AJ7 向 Michael Jordan 於 1992 年夏日籃球賽季當中首度穿著亮相的戰靴汲取靈感，為新世代運動鞋迷再造冠軍傳奇。 以復古風格為主的設計，保留全天候高級結構與經典 Air 緩震機能。

  • 顯示顏色： Vachetta Tan/Taxi/Dark Concord/黑
  • 款式： DZ4729-200

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