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Air Jordan XXXVI 'Taco Jay'

男款籃球鞋

$6,300

穿上你的 AJ 鞋贏在起跑點，爆發 Taco Jay 熱力霸氣得勝。第 36 代 Air Jordan 鞋款以 Jayson Tatum 為設計主軸，向超級球星造獻出的精彩賽事致敬。 這款設計融合星光大道時尚與機能技術，頌揚 Jay 在場上的高張力表現，並透過噴火辣醬般的濃豔色彩，突顯他最愛的賽後美食。

  • 顯示顏色： Citron Pulse/Atomic Green/Cone/黑
  • 款式： DQ6866-803

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