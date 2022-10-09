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Air Jordan 3 Retro SE

男鞋

$7,200

AJ3 集所有經典風格與優雅回歸，簡潔華美。 優質皮革鞋面，展現奢華象紋紋理，搭配鞋底可見式 Air 氣墊，打造舒適的日常經典款。

  • 顯示顏色： Archaeo Brown/Fossil Stone/Light Bordeaux/Dark Smoke Grey
  • 款式： DR8869-200

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