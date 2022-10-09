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Air Jordan 1 Retro 高筒 OG

女鞋

$5,800

穿上這款以學院風外套為靈感的運動鞋，重溫你入選校隊的那一刻。 Swoosh 上的鬆絨線材質搭配經典校隊配色，向偉大的旅程致敬，同時讓你一路時尚有型。

  • 顯示顏色： Light Iron Ore/Sail/Varsity Red
  • 款式： DJ4891-061

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