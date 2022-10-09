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Air Jordan 1 低筒 SE

大童鞋款

$2,900

這款 J 系列低筒鞋的設計靈感，源自 1985 年問世的原版設計，清新魅力始終不退。 柔軟舒適又好看，無論盛裝打扮或隨興穿搭都風格滿點。

  • 顯示顏色： 黑/白/Sail/Electric Green
  • 款式： DO8244-003

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