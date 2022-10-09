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Air Jordan 1 中筒

大童鞋款

$3,600

在這款魅力相片風 AJ1 上發揮創意，為鞋款的黑白設計融入增添色彩。 柔軟泡棉搭配柔軟 Air，提供你所熟識和熱愛的雲朵般著感；外側縫片上象徵 Michael Jordan 的生動圖像，向經典致敬。

  • 顯示顏色： 黑/New Emerald/University Red/Dark Concord
  • 款式： DR9495-001

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