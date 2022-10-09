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Nike Air Huarache SE

女鞋

$3,039
$3,800
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用雙腳捕捉陽光。 悠閒快意的海洋色調，為你我熟悉的 1990 年代傳奇美學增添海灘度假氣息。 輕量透氣材質搭配經典 Air 緩震系統，讓休假時刻如沐春風。

  • 顯示顏色： Sail/Worn Blue/Vivid Green/Arctic Orange
  • 款式： DQ0117-100

尺寸與版型

  • 版型較小，建議訂購大半號尺寸

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