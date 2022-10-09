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Nike Air Force 1 LV8

大童鞋款

$3,000

Nike AF1 系列充滿傳奇色彩。 從耐久皮革到隱藏式 Air 氣墊，號稱運動鞋經典數十年。 歷久不敗，實至名歸！ 這款特別版本的靈感源自於 Nike 自己的歷史，你知道 Nike 在 1972 年推出嗎？ 此鞋款的鞋舌、鞋跟與鞋帶皆飾有 70 年代風格圖樣，再造昔日輝煌。

  • 顯示顏色： Sail/Medium Blue/黑/Blue Chill
  • 款式： DQ0359-100

尺寸與版型

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