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Nike Air Force 1 LV8

大童鞋款

$3,000

Nike AF1 系列讓人津津樂道。 最早在 80 年代的籃球場上亮相，時至今日，已成為課堂上、操場上和往來這之間各種場地都能看到的國民鞋款。 採用平滑耐久皮革，數十年來經典不敗。 耐穿設計，耐操耐磨多日。

  • 顯示顏色： Summit White/Coconut Milk/Pink Foam/Honeydew
  • 款式： DQ0360-100

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