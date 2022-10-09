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Nike Air Force 1 LV8

大童鞋款

$2,399
$3,000
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Nike Air Force 1 LV8 以粉彩 Swoosh 標誌和日曬褪色的彩虹圖樣，頌揚街頭塗鴉的正能量。 以皮革打造經典造型和舒適著感，穿上這款經典籃球鞋，讓你隨時活力滿滿。

  • 顯示顏色： 白/Aura/Light Madder Root
  • 款式： DM0985-100

尺寸與版型

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