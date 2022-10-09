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Nike Air Force 1 '07 LV8

男鞋

$3,600

白/Dark Sulfur/Opti Yellow/黑
設計專屬於你的 Nike By You 產品

「HAVE A NIKE DAY」，穿上 Nike 享受美好的一天，並且讓原版籃球鞋光芒持續閃耀。 本鞋款結合籃球場上的舒適度與場外魅力，為你我熟悉的經典增添巧思：1980 年代的懷舊結構、搶眼細節和道地籃網風格。

  • 顯示顏色： 白/Dark Sulfur/Opti Yellow/黑
  • 款式： DM0118-100

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