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Nike Air Force 1 '07 LX

女鞋

$3,800

經典 Air Force 1 灑上清新的檸檬色彩，讓你清爽穿上街。 復古感椰奶白鞋面與淡檸檬黃外底，搭配全然現代的 Air 緩震系統與果凍感 Swoosh 標誌，互相烘托，形成絕配。 無論你愛的是它承襲前代的特色，或是現今科技的創新，穿上它走出屬於你自己的時尚年代。

  • 顯示顏色： Coconut Milk/Lemon Wash/Pale Vanilla/Light Bone
  • 款式： DO9456-100

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