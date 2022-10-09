跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Air Force 1 '07 LX

女鞋

$2,879
$3,600
20% 折扣

穿上 Air Force 1 '07 LX，讓叛逆精神大放異彩。 車縫裝飾片、搶眼細節與恰到好處的籃球風格，讓這款運動鞋成為街頭焦點。 亮眼的粉紅色調，配上真皮與合成皮革混搭而成的人造蛇皮效果，為傳奇造型增添和你一樣的鮮明個性。

  • 顯示顏色： Phantom/Sail/Pink Nebula/Sail
  • 款式： DV1031-030

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Air Force 1 '07 LX」。