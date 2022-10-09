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Nike Air Force 1 '07 LX

男鞋

$3,039
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白/Coconut Milk/Pale Vanilla
Light Bone/Tumbled Grey/Coconut Milk/Pale Vanilla

Nike Air Force 1 '07 LX 閃耀依舊。 你我再熟悉不過的籃球鞋原版有了新的詮釋：經典籃球結構、俐落皮革，搭配恰到好處的吸睛細節。

  • 顯示顏色： Light Bone/Tumbled Grey/Coconut Milk/Pale Vanilla
  • 款式： DC8894-001

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