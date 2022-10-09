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Nike Air Force 1 高筒

女鞋

$4,000

穿上這款翻新改版的 AF1，一展球隊榮耀，頌揚熱衷的消遣活動。 以柔軟皮革打底，添加學院風色彩，為你的比賽日造型加分。 襯墊鞋領，舒適非凡。 繫好鞋帶，風格百分百。

  • 顯示顏色： Wolf Grey/University Red/白/College Navy
  • 款式： DZ7338-001

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