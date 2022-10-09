跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Air Force 1

大童鞋款

$2,700

白/Light Photo Blue/白
白/黑/白

Nike AF1 傳奇之路，其來有自。 本款經典運動鞋從 1980 年代的籃球場到現代街頭與校園，風靡全球數十年，魅力雋永不敗。 平滑耐久皮革搭配 Air 緩震系統，打造經典造型質感，人氣歷久不衰。

  • 顯示顏色： 白/黑/白
  • 款式： DV1331-100

尺寸與版型

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Air Force 1」。