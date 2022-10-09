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Nike Air Force 1 低筒 Retro

男鞋

$4,000

白/Metallic Gold/Chocolate
白/Gum Yellow/Metallic Gold/粉紅色

再次擁抱你願意終生常穿的鞋款。 頌揚日常時尚經典的 Nike Air Force 1 低筒 Retro 鞋款回歸原版材質，保留所有最受喜愛元素：經典皮革結構和恰到好處的籃球風格。 現在還附加一支運動鞋清潔刷，確保造型乾淨俐落。

  • 顯示顏色： 白/Metallic Gold/Chocolate
  • 款式： DM0576-100

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