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Nike Air Force 1 中筒 React

男鞋

$4,900

穿上 Nike Air Force 1 React 中筒鞋，讓場外風格更有型。 結合現代舒適著感與傳奇籃球風格，打造未來感體驗。 可抽換鞋床將 React 技術擺在理想位置，提供柔韌有彈性的緩震腳感。 鞋面混搭多元材質，為傳奇籃球造型增添大膽主張。

  • 顯示顏色： Summit White/Grey Fog/Barely Grape/Summit White
  • 款式： DQ1872-101

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