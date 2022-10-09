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Nike Air

大童 (女童) 洋裝

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想找不分上學或玩樂，任何行程都能穿的百搭洋裝嗎？ 我們採用柔軟針織材質，為你打造能駕馭任何探險的舒適穿搭。 這款立領風格單品的優勢不僅止於此：正面拉鍊，可調整穿著效果；口袋設計，還可收納必備物品。

  • 顯示顏色： Football Grey/Worn Blue
  • 款式： DO7164-085

尺寸與版型

  • 模特兒身高 137 公分，穿著 S 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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