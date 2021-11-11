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Nike Academy Team

足球背包 (30 公升)

$1,550

黑/黑/白
Midnight Navy/黑/白

Nike Academy Team 背包採用耐久設計，隨行收納一把罩。 配置多個口袋，可整齊收納手機和球類；襯墊背帶，讓你舒適攜行運動裝備。

  • 顯示顏色： Midnight Navy/黑/白
  • 款式： DC2647-411

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評價 (1)

5 顆星

  • good design bag

    A R. - 2021年11月11日

    I like the color combination coz it could be seen even in dark area at night.coz of hi-vis color