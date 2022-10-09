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Nike

印花 Stash 托特包 (13 公升)

$850

輕巧的全收式 Nike Stash 托特包，需要時能提供快速收納空間，不使用時，還可直接將正面拉鍊口袋翻面收小輕鬆攜行。 不僅適合收納備用衣和零食，更重要的是一拎就走，又方便取物，是面面俱到的多功能包款，這次你絕不能錯過。

  • 顯示顏色： 黑/黑/白
  • 款式： DV3089-010

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